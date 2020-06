Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μια κλινική στα βόρεια προάστια της Τεχεράνης, μετέδωσε απόψε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Khabaronline.

Η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου, ανέφερε ο αντικυβερνήτης της Τεχεράνης Χαμίντ Ρεζά Γκουνταρζί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC