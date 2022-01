Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, ανάμεσά τους και εννέα παιδιά, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στη συνοικία Μπρονξ της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της αμερικανικής μεγαλούπολης. Την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της πόλης.

Περίπου 200 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί το μεσημέρι, τοπική ώρα, για να κατασβέσουν την τεράστια πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τον τρίτο όροφο του κτιρίου που συνολικά έχει 19 ορόφους, λίγο πριν τις 11:00, τοπική ώρα.

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου και παρά το γεγονός ότι δεν εξαπλώθηκε σε άλλα διαμερίσματα, λόγω της δομής του κτιρίου, πάρα πολλοί άνθρωποι εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης Ντάνιελ Νίγκρο δήλωσε ότι 32 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 63.

Ο Νίγκρο πρόσθεσε ότι αναμένει «πολλά θύματα», ενώ εξήγησε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και παιδιά.

Breaking: At least 63 injured after building fire in Bronx, New York. pic.twitter.com/tWMb8TT42l