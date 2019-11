Τουλάχιστον δέκα νεκροί από επίθεση με βόμβα σε Συριακή πόλη κοντά στα σύνορα Συρίας – Τουρκίας, σύμφωνα με το RT.

Η έκρηξη της βόμβας σημειώθηκε στην Αλ- Μπαμπ, 30 χλμ. από τα νότια σύνορα της Τουρκίας, που είναι υπό τον έλεγχό της από το 2016.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος πραγματοποίησε την επίθεση.

#BREAKING: Explosion rocks Turkish-controlled al-Bab town in northwest #Syria, killing at least 10 people, according to Turkish state media. pic.twitter.com/KR6QvOjYFo

— Rudaw English (@RudawEnglish) November 16, 2019

عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من كراجات مدينة #الباب شرقي #حلب pic.twitter.com/9YOjECP7Oi — عمران الدوماني (@omranaldoumai) November 16, 2019

A bomb attack killed 10 people in the northern Syrian town of Al-Bab near the Turkish border on Saturday, Turkish state-run Anadolu news agency said.pic.twitter.com/BLmnmHsjXw https://t.co/GthZmuD1Ic — Atlantide (@Atlantide4world) November 16, 2019

Πηγή: RT