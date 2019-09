Σε… death metal τραγούδι, μετά του ανάλογου βίντεοκλιπ του, μετατράπηκε η ομιλία της 16χρονης ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα!



Ο Τζον Μέρεντιθ, ντράμερ του αμερικανικού thrash metal συγκροτήματος Suaka, παρακολούθησε την ομιλία της Τούνμπεργκ και συμφώνησε με τις δραματικές προειδοποιήσεις της για την κλιματική αλλαγή. Συμφώνησε τόσο πολύ, που αποφάσισε να κάνει το μήνυμα της 16χρονης από τη Σουηδία πιο προσβάσιμο στην παγκόσμια κοινή γνώμη.



Όπως ανέφερε στο περιοδικό Rolling Stone, «όταν είδα την ομιλία της εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από το πάθος και την οργή της… Και οι λέξεις που επέλεξε απηχούσαν το σκοτάδι της metal μουσικής που αγαπώ: Entombed, Gojira, Αt the Gates, Sepultura». Και πρόσθεσε:

I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77