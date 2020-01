«Οι επιθέσεις του Ιράν μπορεί να είναι μια έξυπνη διπλωματική κίνηση» σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο CNN για τα πλήγματα που κατάφεραν τα ξημερώματα ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι σε δύο αμερικανικές βάσεις.

«Η επιλογή του στόχου του Ιράν είναι σημαντική. Αν ήθελε να σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς στρατιώτες στο Ιράκ, υπήρχαν ευκολότερες βάσεις για να χτυπήσει» σχολιάζει ο δημοσιογράφος του CNN Νικ Ρόμπερτσον.

Όπως τονίζει, «έχω πάει στην αεροπορική βάση αλ Άσαντ - είναι τεράστια και απομακρυσμένη. Οι επιθέσεις εκεί μπορούν να βρουν περίσσιο έδαφος (για πλήγματα) μακριά από στρατώνες και έχουν μικρό κίνδυνο για παράπλευρες απώλειες πολιτών».

Ιρακινοί στρατιωτικοί διοικητές είχαν προειδοποιηθεί από το Ιράν να παραμείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις και Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι και οι δικές τους μονάδες είχαν επαρκή προειδοποίηση για να φυλαχθούν από την επίθεση.

Το Ιράν, συνεχίζει ο Ρόμπερτσον, θέλει την πίτα άκοπη και το σκύλο χορτάτο (have its cake and eat it). «Δημιούργησε την εντύπωση ενός τρομακτικού πλήγματος για εσωτερική κατανάλωση χωρίς να διακινδυνεύσεις πραγματικά την κλιμάκωση».

Μέχρι στιγμής, (η τακτική του Ιράν) λειτουργεί - πολύ σύντομα αφότου οι βαλλιστικοί πύραυλοι χτύπησαν τη βάση, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε tweet «όλα είναι καλά» και «ώς εδώ καλά».

«Υπάρχει ένα μήνυμα για τη διεθνή κοινότητα και ένα άλλο για τους Ιρανούς που βγήκαν στους δρόμους για την κηδεία του Κασέμ Σουλεϊμανί» σχολιάζει δηκτικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, χαρακτήρισε την επίθεση «συμμετρική», σημειώνοντας ότι το Ιράν δεν επιζητεί τον πόλεμο, ενώ ο Ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είπε στους δημοσιογράφους την Τεχεράνη ότι ήταν ένα «συντριπτικό χτύπημα».

Άλλοι ιρανοί αξιωματούχοι που μιλάνε για «διεθνή κατανάλωση» λένε ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω πλήγματα, εκτός εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, ορισμένα ιρανικά δελτία ειδήσεων ενισχύουν την προπαγάνδα, ισχυριζόμενα ότι «σκοτώθηκαν πολλοί αμερικανοί στρατιώτες» όταν κάθε αξιόπιστη πηγή λέει ότι δεν σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες.

«Ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι Ιρανοί ή ο Λευκός Οίκος, έχει ανοίξει χαραμάδα στην πόρτα για την αποφυγή της κλιμάκωσης - η διπλωματία μπορεί να εισέλθει στην αίθουσα» καταλήγει το άρθρο.

Πηγή: skai.gr