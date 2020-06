Εως και δύο φορές την εβδομάδα τηλεφωνούσε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ του CNN ο βετεράνος δημοσιογράφος και θρύλος για την αποκάλυψη του σκανδάλου Watergate Καρλ Μπερνστάιν.

Ο Μπερνστάιν αναφέρεται στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Αμερικανού προέδρου με ξένους ηγέτες σημειώνοντας πως στη διάρκεια των συνομιλιών με τον Ερντογάν ο Τραμπ φέρεται να ήταν αρκετές φορές απροετοίμαστος με αποτέλεσμα να επιτρέπει στον Τούρκο πρόεδρο να επωφεληθεί ποικιλοτρόπως της κατάστασης.

Ορισμένοι κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, δεν έκρυβαν την ανησυχία τους για το πόσο συχνά τηλεφωνούσε ο Ερντογάν και για την ευκολία να παρακάμπτει τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, αναφέρει η Καθημερινή βασιζόμενη στο σχετικό δημοσίευμα του CNN.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο Μπερνστάιν ο Ερντογάν τηλεφωνούσε στον Τραμπ ακόμη και ενώ έπαιζε γκολφ με τον τελευταίο να διακόπτει το παιχνίδι και να συνομιλεί ατελείωτες ώρες μαζί του. Σύμφωνα με το CNN ο Ερντογάν δεν δίσταζε να ζητήσει υποχωρήσεις και χάρες.

Το γεγονός μάλιστα ότι ο Τραμπ, σύμφωνα πάντα με τις αποκαλύψεις, γνώριζε πολύ λίγα για την κρίση στη Συρία και την ιστορία της περιοχής, ήταν προς όφελος του Τούρκου προέδρου, ο οποίος εκμεταλλευόταν το γεγονός.

Η αίσθηση ήταν ότι κάθε φορά που μιλούσε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, «ο Ερντογάν του έπαιρνε και τα σώβρακα» (“Erdogan took him to the cleaners”) αναφέρει μια πηγή του Μπερνστάιν.

Η επιρροή του Ερντογάν ήταν τόσο μεγάλη που σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα τηλεφωνήματα μεταξύ των δύο ανδρών έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία, γεγονός που με τη σειρά του επέτρεψε στην Αγκυρα να επιτεθεί στους Κούρδους.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Μάθιους σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις είπε ότι «ο Τραμπ είναι ένας διαπραγματευτής παγκοσμίου κύρους που προωθούσε ανέκαθεν και με συνέπεια τα συμφέροντα της Αμερικής».

Στο μακροσκελές δημοσίευμα ο Μπερνστάιν αναφέρεται και στη συμπεριφορά του Τραμπ απέναντι στην Καγκελάριο της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ την οποία αποκάλεσε «ηλίθια», την πρώην Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι την οποία είχε χαρακτηρίσει «ανεγκέφαλη», τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον οποίο είχε ιδιαίτερη σχέση και την απαξιωτική συμπεριφορά για τους ηγέτες του Καναδά, της Αυστραλίας και άλλων χωρών.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις του Τραμπ με τον Πούτιν, σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε κυρίως για τον εαυτό του κάνοντας αναφορά στην ικανότητά του να οικοδομήσει την αμερικανική οικονομία ενώ δεν δίσταζε να χλευάζει και τους προκατόχους του ιδιαίτερα τον Μπαράκ Ομπάμα. Εμφανής ήταν επίσης και η προσπάθειά του να εξασφαλίσει τον θαυμασμό και την έγκριση του Ρώσου προέδρου.

Οπως δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ο Πούτιν κατάφερνε να «κερδίζει το παιχνίδι» παρομοιάζοντας τον Ρώσο ηγέτη με έναν «γκραν μάστερ» στο σκάκι και τον Τραμπ με έναν περιστασιακό παίκτη. «Ενώ ο Πούτιν αποσταθεροποιεί τη Δύση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάθεται και νομίζει ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πιο ισχυρό επιχειρηματία και "σκληρό άνδρα" τον οποίο ο Πούτιν θα σεβαστεί», σημείωσε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση του θέματος.

