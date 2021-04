Έρευνα για μαζικές εκτελέσεις πληθυσμού έφερε στο φως της δημοσιότητας έρευνα από το BBC, σύμφωνα με την οποία στη βόρεια Αιθιοπία πραγματοποίηθηκε από μέλη του στρατού, αιματοκύλισμα με 15 νεκρούς άνδρες τουλάχιστον.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης την ακριβή τοποθεσία τoυ αιματοκυλίσματος.

Στις αρχές Μαρτίου, μια σειρά από πέντε βιντεοκλίπ εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτά έδειχναν ένοπλους με στολές που οδηγούσαν μια ομάδα άοπλων ανδρών στην άκρη ενός γκρεμού, τους πυροβολούσαν και έριχναν τα πτώματα τους γκρεμό.

Τόσο το BBC όσο και το CNN κατάφεραν να αποδείξουν την γνησιότητα των φρικιαστικών ντοκουμέντων, εντοπίζοντας την ακριβή τοποθεσία αλλά και τους πρωταγωνιστές του μακελειού.

Ακολουθούν τα βίντεο τα οποία εντούτοις θα πρέπει να τονιστεί πως αποτυπώνουν πολύ σκληρές εικόνες.

We have additional video which is believed to be from this incident which shows unarmed men in civilian clothes were executed. Here is the video before the massacre, showing the unarmed men herded into a group. https://t.co/OxDnHOZp1T pic.twitter.com/12fW5ZwYg2