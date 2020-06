Μέσα από ανάλυση οπτικοακουστικών δεδομένων από περαστικούς και καταστήματα καθώς και από επίσημα έγγραφα και αναλύσεις ειδικών, οι New York Times συνθέτουν την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

Όλα ξεκινούν από την καταγγελία στις 25 Μαίου στη Μινεάπολη, της Μινεσότα, ότι ο Φλόιντ πλήρωσε ένα πακέτο τσιγάρα με πλαστό χαρτονόμισμα και 4′ και ότι είναι μεθυσμένος και εκτός ελέγχου, αργότερα οι πρώτοι δύο αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο και για άγνωστο λόγο ένα εξ αυτών έβγαλε το όπλο του ενώ ο Φλόιντ φαίνεται ότι δεν αντιδρά βίαια.

The New York Times has reconstructed how George Floyd was killed in police custody. Security footage, witness videos and official documents show how a series of actions by police officers turned fatal. (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/YofF9mqUbN