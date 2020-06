Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Για τραυματισμό έξι ατόμων που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο κάνει λόγο νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας της Σκωτίας αναφορικά με την επίθεση με μαχαίρι νωρίτερα το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Γλασκώβης.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης την πληροφορία ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Το BBC και το Sky News μεταδίδουν ότι τρεις από τους τραυματίες υπέκυψαν.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας δεν αναφέρεται σε θανάτους πλην του δράστη.

Αναφέρει επίσης ότι μεταξύ την έξι νοσηλευθέντων τραυματιών είναι και ένας αστυνομικός, ο οποίος είναι «σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση».

Βαθιά λύπη για το περιστατικό εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

"Οι αναφορές από το κέντρο της Γλασκώβης είναι πραγματικά τρομερές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους εμπλεκόμενους" δήλωσε μεταξύ άλλων στο Twitter η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον.

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area - and please don’t share unconfirmed information.