Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Τρεις άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή του σε επίθεση με μαχαίρι νωρίς το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Γλασκώβης, σύμφωνα με το BBC.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε, εξάλλου, τις πληροφορίες ότι ο δράστης, άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων για την ώρα, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Η Ομοσπονδία Αστυνομικών Σκωτίας ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε με μαχαίρι και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Περίπου στη 1.30 τοπική αναφέρθηκε μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση στην κεντρική οδό West George και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Park Inn.

Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχαν προ μηνών μεταφερθεί από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές αιτούντες άσυλο πρόσφυγες.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Twitter δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο, φωνάζοντας στον κόσμο που ήταν μέσα να βγει έξω με τα χέρια ψηλά.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν τουλάχιστον τρεις τραυματίες με αίματα να δέχονται τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πάνω από 20 περιπολικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Η πρώτη δήλωση της τοπικής αστυνομίας έκανε λόγο για «σοβαρό περιστατικό» αλλά και για «κατάσταση υπό έλεγχο», χωρίς να συντρέχει περαιτέρω κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού.

Τονίζεται ότι οι αρχές δεν αναζητούν συνεργό του δράστη για το περιστατικό.

Ο κόσμος καλείται να αποφεύγει την περιοχή.

Βαθιά λύπη για το περιστατικό εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

"Οι αναφορές από το κέντρο της Γλασκώβης είναι πραγματικά τρομερές. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους εμπλεκόμενους" δήλωσε μεταξύ άλλων στο Twitter η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον.

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area - and please don’t share unconfirmed information.