Επί τέσσερις ώρες ένας άνδρας επιδιδόταν στην καταστροφή, με σφυρί, του αμφιλεγόμενου γλυπτού ενός γνωστού παιδόφιλου καλλιτέχνη που κοσμεί το Ραδιομέγαρο του BBC στο κεντρικό Λονδίνο. Το περιστατικό άρχισε να εξελίσσεται το απόγευμα της Τετάρτης.



Το γλυπτό με ονομασία «Πρόσπερο και Άριελ» αποτελεί δημιουργία του γλύπτη και τυπογράφου Έρικ Γκιλ. Το γλυπτό που είναι εμπνευσμένο από την «Τρικυμία» του Σαίξπηρ, βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο κτίριο του Ραδιομεγάρου του βρετανικού δικτύου όπου τοποθετήθηκε το 1933.

Έρικ Γκιλ

Ωστόσο, η σοκαριστική αποκάλυψη ότι ο διάσημος Βρετανός γλύπτης είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τις δύο μεγαλύτερες κόρες του και το σκύλο του, αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό του το 1940 προκάλεσε την αγανάκτηση πολλών Βρετανών πολιτών της Βρετανίας που ζητούν να αφαιρεθεί από το κτίριο, εξαιτίας των ειδεχθών πράξεων του ανθρώπου που το φιλοτέχνησε.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους αστυνομικούς, ο άνδρας του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί εξήγησε ότι η καταστροφή του αγάλματος είχε κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και δεκαετίες. Όπως επισημαίνει η Daily Mail, πάνω από 2.500 άτομα είχαν υπογράψει μια αίτηση στο παρελθόν ζητώντας την απομάκρυνση του γλυπτού από το κτίσμα του κεντρικού Λονδίνου. Tελικά, ο δράστης του βανδαλισμού του γλυπτού συνελήφθη.



A man vandalises the statue of Ariel and Prospero by Eric Gill at BBC Broadcasting House.



A good opportunity to boast that I predicted this would happen in an article for the @Spectator last June. 💅🏻https://t.co/LM8fCvEq2Tpic.twitter.com/1eTeNEewAp — Andrew Doyle (@andrewdoyle_com) January 12, 2022

This man has climbed over the Eric Gill’s Prospero and Ariel statue over the front entrance of BBC Broadcasting House in London and trying to smash it. Police gathered at the scene. pic.twitter.com/q8tzXZPbhV — Kawoon Khamoosh (@KawoonKhamoosh) January 12, 2022

This man was arrested after using a hammer to attack a statue at the BBC in London. The carving depicts Prospero and Ariel from Shakespeare’s The Tempest.



Sculptor Eric Gill's diaries, published after his death in 1940, revealed he sexually abused his teenage daughters. pic.twitter.com/lAp327bPEr — talkRADIO (@talkRADIO) January 13, 2022

Πηγή: skai.gr

