Το «χάρτη» με την υφαλοκρηπίδα που συμφώνησαν Τουρκία και Λιβύη με το μεταξύ τους μνημόνιο, δημοσιεύει στο Twitter Τούρκος αξιωματούχος. Απο το χάρτη έχει εξαφανιστεί εντελώς η επήρεια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το sigmalive, ο Cagatay Erciyes που ανήρτησε τον χάρτη με τα σημεία «οριοθέτησης» ΑΟΖ, είναι Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας και Αεροπορίας του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και έχει υπηρετήσει ως πρέσβης της Τουρκίας στον Λίβανο και στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki KS/MEB sınırları:

(A-B)2011 TC-KKTC Anlaşması

(C-D-E) 🇪🇬-🇹🇷 ana karalar arası ortay hat

(E-F)2019 🇹🇷-🇱🇾Anlaşması



Turkey's CS/EEZ Outer Boundaries in the EastMed:

(A-B)2011 TR-TRNC Agr.

(C-D-E) Median line between 🇪🇬&🇹🇷 mainlands

(E-F)🇹🇷-🇱🇾Agreement pic.twitter.com/tSTXjucLU7