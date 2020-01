Ο Akon επίσημα έχει πλέον τη δική του πόλη στη Σενεγάλη. Είναι η Akon City, έχει το δικό της κρυπτονόμισμα και βρίσκεται σε απόσταση πέντε λεπτών με το αυτοκίνητο από το νέο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας της Δυτικής Αφρικής.

Just finalized the agreement for AKON CITY in Senegal. Looking forward to hosting you there in the future pic.twitter.com/dsoYpmjnpf