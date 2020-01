Ένα νέο πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ με τις τρεις γενιές διαδόχων του θρόνου παρουσιάστηκε από το Μπάκιγχαμ και σηματοδοτεί την αρχή της νέας δεκαετίας για τη βρετανική μοναρχία.

📸 To mark the start of a new decade, a portrait has been released of Her Majesty The Queen and Their Royal Highnesses The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and Prince George.



The portrait was taken by Ranald Mackechnie in the Throne Room at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ER5nqBMpz0