Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανταλλαγή πυρών στο κέντρο της Βιέννης, ανέφερε η αυστριακή αστυνομία στο twitter, κάνοντας λόγο για αρκετούς τραυματίες, συμβουλεύοντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η εφημερίδα Falter, επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών, έκανε λόγο για έναν νεκρό.

Νωρίτερα η εφημερίδα Kronen Zeitung έκανε λόγο για επίθεση σε συναγωγή και για πυροβολισμούς.

Η αστυνομία ανέφερε στο tweet της ότι έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

