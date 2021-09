Ένα 3χρονο παιδί που αγνοούταν σε αγροτική ιδιοκτησία στην περιοχή Hunter της Αυστραλίας από την Παρασκευή, εντοπίστηκε τη Δευτέρα (06/09) από ελικόπτερο της αστυνομίας μετά από μεγάλη έρευνα στην ύπαιθρο κοντά στο σπίτι του.

Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία το τρίχρονο αγόρι που έχει αυτισμό βρέθηκε να πίνει νερό σε ένα ρυάκι κοντά στο σπίτι του περίπου στις 11.30 το πρωί.

Οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία δείχνει το αγόρι, λίγο πριν τη διάσωσή του, να βάζει στο στόμα του με τα χέρια του νερό από ένα ρυάκι στο Πάτι, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search. https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j

Ο μικρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και φέρεται να έχει υποστεί μερικές γρατσουνιές έπειτα από πτώση του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στον Guardian ο πατέρας του παιδιού δήλωσε πως τον αναζητούσαν συνεχώς αυτές τις τέσσερις μέρες. "Τον τσίμπησαν τα μυρμήγκια, είχε σκοντάψει και στο έδαφος, αλλά είναι ζωντανός. Είναι ζωντανός", σχολίασε ο πατέρας.

Την ευχάριστη είδηση σχολίασε και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Scott Morrison γράφοντας στον λογαριασμό του στο Twitter: "Χαίρομαι που ακούω ότι είναι ασφαλής. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο τραυματική εμπειρία ήταν για τον Anthony Elfalak και τους γονείς του".

Thank goodness. What a relief. I can’t imagine how traumatic this experience has been for AJ and his parents. Glad to hear he’s safe. Thanks to all at @nswpolice and our paramedics. https://t.co/pIL91J27Cc