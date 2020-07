Μια BMW με πινακίδες που έχουν ως αριθμό «COVID19» προκάλεσε απορίες στους υπαλλήλους του αεροδρομίου της Αδελαΐδας, στην Αυστραλία, που λένε ότι έχει εγκαταλειφθεί μυστηριωδώς από την αρχή της πανδημίας.

Το γκρίζο sedan εντοπίστηκε από τον εργαζόμενο του αεροδρομίου της Αδελαΐδας, Στίβεν Σπράι, ο οποίος πιστεύει ότι το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο εκεί από το «Φεβρουάριο ή και νωρίτερα».

Ο αριθμός της πινακίδας του αυτοκινήτου έχει την ένδειξη «COVID19» και οι εικασίες σχετικά με το σε ποιον ανήκει και γιατί έχει μείνει παρατημένο δίνουν και παίρνουν.

BMW with number plates COVID-19 abandoned at Adelaide Airport https://t.co/AzFi4ODfxg via @MailOnline#AusPol Chinese owner perhaps