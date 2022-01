Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπασε τη σιωπή του μέσα από το ξενοδοχείο στην Αυστραλία όπου βρίσκεται σε καραντίνα αναφέρει το sky news.



Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη συνεχή υποστήριξή τους, καθώς περιμένει το αποτέλεσμα της έφεσης για την απέλασή του, λόγω των κανόνων για τον κορωνοϊό στην Αυστραλία.



Σε μήνυμά του προς τους υποστηρικτές στο Instagram, το νούμερο 1 του παγκόσμιου τένις έγραψε: "Ευχαριστώ τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για τη συνεχή υποστήριξή σας. Το αισθάνομαι και το εκτιμώ πολύ".

Και σε ένα μήνυμα γραμμένο στα σερβικά, τόνισε: "Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τη Σερβία και όλους τους καλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που μού στέλνουν υποστήριξη. Ευχαριστώ τον αγαπητό Θεό για την υγεία."

Η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, δήλωσε ότι γίνεται έρευνα σχετικά με τις βίζες και άλλων ξένων αθλητών του τένις, μετά του Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Άντριους σχολίασε ότι ο Τζόκοβιτς "δεν κρατείται αιχμάλωτος" στη χώρα, και ότι είναι "ελεύθερος να φύγει" ανά πάσα στιγμή.

"Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είναι εγκληματίας, τρομοκράτης ή παράνομος μετανάστης, αλλά έχει αντιμετωπιστεί ως τέτοιος από τις αυστραλιανές αρχές, γεγονός που προκαλεί ευνόητα την αγανάκτηση των υποστηρικτών του και των Σέρβων πολιτών", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας.



"Μπλόκο" και στη Βοράτσοβα

Σημειώνεται ότι μετά τον Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν η σειρά και της Τσέχας τενίστριας Ρενάτα Βοράτσοβα να δει τη βίζα της να ακυρώνεται…



H Tσέχα αθλήτρια βρίσκεται πλέον στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ενόψει του Australian Open.



Η Βοράτσοβα, νούμερο 80 στην παγκόσμια κατάταξη στο διπλό, είχε ήδη παίξει σε προθέρμανση του Australian Open στη Μελβούρνη. Οι 104 κορυφαίοι παίκτες του κόσμου αποκτούν αυτόματα είσοδο σε μια διοργάνωση Grand Slam.



Ωστόσο, προέκυψαν αναφορές ότι ακυρώθηκε η βίζα της και κρατούνταν από αξιωματούχους των Συνοριακών Δυνάμεων στο Park Hotel στο Κάρλτον.



Η Βοράτσοβα είχε επικαλεστεί τον ίδιο λόγο με τον Τζόκοβιτς, ο οποίος φαινόταν ότι η «φυσική ανοσία» έχοντας προσβληθεί από τον κορωνοϊό τους τελευταίους έξι μήνες.



Η αυστραλιανή κυβέρνηση διευκρίνισε την Παρασκευή ότι μια πρόσφατη μόλυνση δεν σημαίνει ότι ένας ξένος υπήκοος μπορεί να ταξιδέψει στη χώρα χωρίς να έχει εμβολιαστεί πλήρως.



Το ABC αναφέρει ότι παραμένει ασαφές εάν η τενίστρια θα εγκαταλείψει τη χώρα αμέσως ή θα αμφισβητήσει την απόφαση στο δικαστήριο.



VIDEO: 'Djokovic is not being held captive'.



Australian Home Affairs minister Karen Andrews says tennis star Novak Djokovic is "not being held captive" in the country and that he is "free to leave" at any time pic.twitter.com/UzPs4HKr5t