Βρετανός εκπαιδευτής καταδύσεων, 35 ετών, ήταν ο άντρας που βρήκε το θάνατο μετά από επίθεση λευκού καρχαρία στο Σίδνεϊ, στην πρώτη φονική επίθεση στα νερά της πόλης από τη δεκαετία του 1960.

Ο Simon Nellist, 35 ετών, δέχθηκε την επίθεση από αρπακτικό μήκους 13 μέτρων στο Buchan Point κοντά στο Little Bay, περίπου 500 μέτρα από την παραλία χθες το απόγευμα. Η σορός του και τα κομμάτια μιας στολής βρέθηκαν στο νερό μια ώρα αργότερα.

A 35-year-old British man, Simon Nellist has been named as the victim of Sydney's first fatal shark attack in nearly 60 years.



Australian authorities are still searching for the great white shark, with swimmers banned from the water & most city beaches shut after the attack. pic.twitter.com/ciPewvdFAN