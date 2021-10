Η αυστραλιανή αστυνομία εκφράζει "σοβαρές ανησυχίες" για την τύχη ενός τετράχρονου κοριτσιού, το οποίο εξαφανίστηκε πριν από τέσσερις ημέρες από ένα παραθαλάσσιο κάμπινγκ στη δυτική Αυστραλία.

Σύμφωνα με το BBC, η τελευταία φορά που εθεάθη η Κλίο Σμιθ ήταν το βράδυ της Παρασκευής, όταν κοιμόταν μέσα στη σκηνή της οικογένειάς της στο απομακρυσμένο κάμπινγκ Μπλόουχοουλς Σακς, στο Μακλίοντ, σχεδόν 900 χιλιόμετρα βορείως του Περθ.

Το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε η μητέρα της, το κορίτσι έλειπε, είπε η αστυνομία, ενώ έλειπε και ο υπνόσακός του.

Μια τεράστια έρευνα σε ξηρά και θάλασσα βρίσκεται από την ημέρα εκείνη σε εξέλιξη.

Η αστυνομία έκανε χθες, Δευτέρα, έκκληση προς όλους όσοι τυχόν να έχουν πληροφορίες για την τύχη του παιδιού, καθώς και προς τους άλλους κατασκηνωτές να βοηθήσουν.

Η Αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του παιδιού καθώς και φωτογραφίες από τις πυτζάμες και τον υπνόσακό του.

🚨CLEO SMITH - MISSING CHILD🚨



Please share. Missing for 4 days now.



Cleo 4 yrs old is approx 110cm tall with honey blonde hair & hazel eyes. Anyone with information is urged to call police 131 444.#missingperson #missingchild #Carnarvon #westernaustralia #australia pic.twitter.com/RRV2SO1Rys