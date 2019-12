Μπροστά στο μάλλον σπάνιο θέαμα ενός καγκουρό που... απολαμβάνει το μπάνιο του στην αυλή σπιτιού εν μέσω πυρκαγιών και καύσωνα βρέθηκε μία οικογένεια στην Αυστραλία, την ώρα που οι πυροσβέστες της χώρας καλούνται να σώσουν την άγρια πανίδα και χλωρίδα από τις φονικές φωτιές.

Με τις θερμοκρασίες στη χώρα να φτάνουν σε επίπεδα - ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση όσον αφορά τις πυρκαγιές, οι υπεύθυνοι καταφυγίων ζώων και οι οργανώσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν το δίλημμα: να προχωρήσουν στην εκκένωση των περιοχών που απειλούνται ή να διακινδυνεύσουν να παραμείνουν και να προσπαθήσουν να προστατεύσουν εκεί τα ζώα;

Ορισμένοι πληθυσμοί κοάλα και νυχτερίδων του είδους «ιπτάμενων αλεπούδων» (ή πτερόποδες) έχουν αφανιστεί, την ώρα που καγκουρό, κοάλα και έχιδνες εντοπίζονται να αναζητούν καταφύγιο σε αστικές περιοχές.

Μολονότι δεν ανήκουν σε ένα είδος που να είναι γνωστό για τις κολυμβητικές του ικανότητες, καγκουρό ψάχνουν για μέρη με νερό, συνήθως στην φύση, εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης.

Ωστόσο μια οικογένεια στην περιοχή Χάντερ της Νέας Νότιας Ουαλίας βιντεοσκόπησε ένα καγκουρό που είχε βουτήξει στην πισίνα τους το Σαββατοκύριακο την ώρα που η θερμοκρασία έφτανε τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Το καγκουρό φαίνεται στο βίντεο να βρίσκεται μέσα στην πισίνα ως το στήθος.

A Kangaroo gets out of the heat and chills out in a NSW pool. #straya pic.twitter.com/vKZH1aBRWc