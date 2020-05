Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Μελίσσα Γκουντγουίν είχε ερωτικές περιπτύξεις με τον κρατούμενο Κόρει Λόντον σε φυλακή στο Σίδνει όπου εργαζόταν ως δεσμοφύλακας, ο οποίος μάλιστα ήταν ένας σκληροτράχηλος κακοποιός που αυτοαποκαλούνταν «διαφθορέας».

Με βάση τα όσα έγιναν γνωστά, ο Λόντον και η δεσμοφύλακας ήρθαν σε ερωτική επαφή πέντε φορές, ενώ φαίνεται ότι η νεαρή του έδινε τσιγάρα, αναπτήρες και τσίχλες, κατά παράβαση των κανόνων.

Another of NSW's female prison guards has been charged with having sexual relations with an inmate while on duty at Silverwater Jail. Melissa Goodwin had already been stood down over concerns about her relationship with another prisoner who was by her side today. @ebatten7 #7NEWS pic.twitter.com/Grs3EZb5Yu