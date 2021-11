Η Αυστραλία ξανάνοιξε σήμερα τα σύνορά της, σχεδόν 600 ημέρες μετά το κλείσιμό τους για την αναχαίτιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, με το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ να ζει συγκινητικές σκηνές αντάμωσης ανθρώπων που είχαν χωριστεί πολύ καιρό.

Στις 20 Μαρτίου του 2020, η Αυστραλία επέβαλε ένα από τα πιο αυστηρά μέτρα κλεισίματος των συνόρων στον κόσμο για να προστατευτεί από την COVID-19.

Δεκάδες χιλιάδες Αυστραλοί που ζουν στο εξωτερικό δεν είχαν μπορέσει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για 19 μήνες. Οι πτήσεις ήταν σπάνιες και οι πολίτες στους οποίους διδόταν άδεια να επιστρέψουν έπρεπε να περάσουν από μια δαπανηρή καραντίνα 14 ημερών σε ξενοδοχείο.

Οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα μέτρα αυτά και οι πλήρως εμβολιασμένοι Αυστραλοί μπορούν εφεξής να ταξιδεύουν χωρίς καραντίνα.

Η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas είχε καθηλώσει στο έδαφος μεγάλο μέρος του στόλου της και ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλός της Άλαν Τζόις εξέφρασε ικανοποίηση για την επανάληψη των διεθνών πτήσεων, "η οποία άργησε πολύ να έρθει".

"Είναι υπέροχο να βλέπω ότι οι Αυστραλοί μπορούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους έπειτα από πολύ καιρό που έμειναν χώρια", σημείωσε.

"I haven't seen my dad in 2 years and now he's very, very sick."



