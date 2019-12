Ένας 12χρονος στην Αυστραλία μαζί με τον σκύλο του γλίτωσαν από την φωτιά που είχε περικυκλώσει την αγροικία όπου ζούσε η οικογένειά του αρπάζοντας τα κλειδιά του ημιφορτηγού του αδελφού του και οδηγώντας με ασφάλεια.

Ο Λούκας Στάροκ ήταν μόνος του στο σπίτι την Κυριακή καθώς ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν μεταβεί στο Μογκάμπερ, 128 χλμ βορειοδυτικά του Περθ, στη δυτική Αυστραλία, όταν η φωτιά πλησίασε το σπίτι.

Συνειδητοποιώντας ότι η φωτιά πλησίαζε απειλητικά και ότι δεν θα προλάβαινε να φτάσει στο σημείο συνάντησης που του είχε ορίσει ο πατέρας του, ο μικρός πήρε τον σκύλο της οικογένειας και τα κλειδιά του ημιφορτηγού του αδελφού του, είπε η αστυνομία.

