Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοσέπ Μπορέλ επιστρέφοντας από τη Μόσχα εξέφρασε το Σάββατο τη μεγάλη ανησυχία του μετά την άρνηση των ρωσικών αρχών να συμμετάσχουν σε έναν "πιο εποικοδομητικό" διάλογο με την ΕΕ και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να "εξετάσουν τις συνέπειες", οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κυρώσεις.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



