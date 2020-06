Την ανησυχία της για την αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στη Λιβύη, με στόχο την έξοδο στη Μεσόγειο, εξέφρασε την Παρασκευή η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με την πλευρά Χαφτάρ να σχολιάζει ειρωνικά το μήνυμα του Οργανισμού.

«Σήμερα μόνο, 270 άτομα εντοπίστηκαν! Ο αυξανόμενος αριθμός προσπαθειών διέλευσης από τη Λιβύη είναι ανησυχητικός και δείχνει την απελπισία και την απώλεια ελπίδας που βιώνουν πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες. Αφού τους παρείχε βοήθεια η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όλοι μεταφέρθηκαν για κράτηση» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στη Λιβύη στο λογαριασμό της στο Twitter.

«Αυτά συμβαίνουν όταν υποστηρίζετε τις πολιτοφυλακές διακίνησης ανθρώπων του GNA (κυβέρνηση Σάρατζ). Απολαύστε το. Σημειώστε ότι όταν ο στρατός της Λιβύης είχε τον πλήρη έλεγχο της εμπορίας ανθρώπων στα δυτικά παράλια η διακίνηση και η δουλεία ήταν κοντά στο μηδέν» σχολίασε δηκτικά με tweet ο ανεπίσημος λογαριασμός των δυνάμεων του Χαλίφα Χαφτάρ.

Σημειώνεται ότι αναλυτές θεωρούν ότι πέραν των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Λιβύης, ο Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών που θέλουν να φτάσουν από την Αφρική στα λιβυκά παράλια.

That’s what you get for supporting the human trafficking militias of the #GNA ; enjoy 😉.

Note when the Libyan army has full control of the west cost human trafficking and slavery was near ZERO.#LNA , #HoR #Libya #Italy https://t.co/A7Iq2y0Aul