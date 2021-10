Η υπεύθυνη οπλισμού που έδωσε στον Άλεκ Μπάλντουιν το όπλο σκηνικού με αληθινές σφαίρες που χρησιμοποίησε στα γυρίσματα του «Rust» είχε εκφράσει αμφιβολίες για τις ικανότητές της και την ικανότητά της να γεμίζει όπλα.



«Ξέρεις, ήμουν πολύ νευρική για αυτό στην αρχή και σχεδόν δεν πήρα τη δουλειά γιατί δεν ήμουν σίγουρη αν ήμουν έτοιμη… αλλά, κάνοντάς το, πήγε πολύ ομαλά», είχε αποκαλύψει η Χάνα Ριντ ένα μήνα πριν στο podcast του Voices of the West.



Η 24χρονη Ριντ, της οποίας ο πατέρας είναι ο γνωστός οπλουργός του Χόλιγουντ Θελ Ριντ, μίλησε στο podcast όταν εργαζόταν στα γυρίσματα της ταινίας του Νίκολας Κέιτζ «The Old Way». Η συγκεκριμένη παραγωγή, που πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, σηματοδότησε την πρώτη της φορά ως επικεφαλής οπλουργός.

Το να γεμίζεις όπλα για ταινίες ήταν «το πιο τρομακτικό» μέρος της διαδικασίας, είπε η Ριντ, λέγοντας ότι ο πατέρας της τη βοήθησε δείχνοντάς της πώς να το κάνει.



Δούλευε την περασμένη εβδομάδα με τον Μπάλντουιν στο «Rust» στο Νέο Μεξικό, όταν ο 63χρονος ηθοποιός σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσιντς και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα χρησιμοποιώντας ένα όπλο της παραγωγής.

Πηγή: nypost.com