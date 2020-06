Πρωτοφανείς εικόνες στις ΗΠΑ ως ένδειξη μεταμέλειας για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν.

Μέλη της κοινότητας της Βόρειας Καρολίνας, συμπεριλαμβανομένων ένστολων λευκών αστυνομικών, γονάτισαν και έπλυναν το Σάββατο τα πόδια των μαύρων θρησκευτικών ηγετών στην πόλη Κάρι. Η τελετή πραγματοποιήθηκε μετά από μια «προσευχή για την ενότητα» και σιωπή που διάρκειας οχτώ λεπτών και 46 δευτερολέπτων που συμβολίζει το χρόνο που χρειάστηκε για να δολοφονηθεί ο Φλόιντ.

Community members, including white #police officers, washed the feet of black religious leaders in #Cary, North Carolina, on Saturday. The ceremony took place after a unity prayer walk and eight minutes and 46 seconds of silence marking #GeorgeFloyd's death. pic.twitter.com/hhNclOy0me