Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός



Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση είναι σε εξέλιξη από περίπου τη 1.30 τοπική στο κέντρο της Γλασκώβης, εν μέσω ανεπιβεβαίωτων αναφορών για «πολλαπλούς» τραυματισμούς πολιτών σε επίθεση με μαχαίρι.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Twitter δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς να εισβάλλουν στο ξενοδοχείο Park In της κεντρικής οδού West George, φωνάζοντας στον κόσμο που ήταν μέσα να βγει έξω με τα χέρια ψηλά.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν τουλάχιστον τρεις τραυματίες με αίματα να δέχονται τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πάνω από 20 περιπολικά οχήματα και ασθενοφόρα.

Η πρώτη δήλωση της τοπικής αστυνομίας κάνει λόγο για «σοβαρό περιστατικό» αλλά και για «κατάσταση υπό έλεγχο», χωρίς να συντρέχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος για την ασφάλεια του κοινού.

Ο κόσμος καλείται να αποφεύγει την περιοχή.

Emergency services are currently dealing with an incident on West George Street in Glasgow. The street is currently closed off and the public are asked to avoid the area at present. The situation is contained at this time and there is no danger to the general public. pic.twitter.com/xk5sDUTmtr