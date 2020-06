Την ενόχληση πολλών μελών των δυνάμεων της δημόσιας τάξης αλλά και των ενόπλων δυνάμεων έναντι του Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ξεκάθαρα ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον… σέρνοντας τα εξ αμάξης στον πρόεδρο των ΗΠΑ στην εκπομπή της δημοσιογράφου του CNN Κριστιάν Αμανπούρ!



Αφορμή ήταν οι «οδηγίες» του αμερικανού προέδρου προς τους κυβερνήτες να «κυριαρχήσουν» επί των διαδηλωτών («Πρέπει να κυριαρχήσετε, διαφορετικά θα μοιάζετε με βλάκες, πρέπει να συλλάβετε κόσμο. Δεν χρειάζεται να είστε αδύναμοι, τόσο προσεκτικοί»)



Σχολιάζοντας τη δήλωση ως… άμεσα ενδιαφερόμενος, ο Άρτ Ασεβέντο έκανε πρωτοφανείς δηλώσεις κατά του Τραμπ, καλώντας τον να κλείσει το στόμα του σαν τον… Φόρεστ Γκαμπ και να πάψει να φέρεται όπως φερόταν στο ριάλιτι στο οποίο πρωταγωνιστούσε! (Τhe Apprentice) Εξάλλου, προέτρεψε τους Αμερικανούς που διαμαρτύρονται στο εξής να ψηφίζουν!

Αναλυτικά η δήλωση Ασεβέντο



«Επιτρέψτε μου να πω αυτό στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών εξ ονόματος των αρχηγών της αστυνομίας σε αυτή την χώρα... Παρακαλώ, εάν δεν έχεις κάτι εποικοδομητικό να πεις, κράτα το στόμα σου κλειστό επειδή βάζεις νέες και νέους σε κίνδυνο… Δεν έχει να κάνει με ‘’κυριαρχία’’ έχει να κάνει με το να κερδίσουμε καρδιές και μυαλά… Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν θέλουμε τους ανθρώπους να μπερδεύουν την καλοσύνη με την αδυναμία και δε θέλουμε την άγνοια να καταστρέψει ό,τι κάνουμε σε όλη την επικράτεια όταν αστυνομικοί τραυματίζονται, όταν μέλη της κοινότητας τραυματίζονται… Αν δεν έχεις κάτι να πεις σαν τον Φόρεστ Γκαμπ, τότε μην το πεις, γιατί αυτή είναι η βασική αρχή της ηγεσίας και χρειαζόμαστε σήμερα ηγεσία περισσότερο από ποτέ. Με πληγώνει όσο δε φαντάζεσαι γιατί είτε ψηφίζεις κάποιον ή δεν ψηφίζεις κάποιον παραμένει ο πρόεδρος μας… Είναι στιγμή να είσαι ‘’προεδρικός’’ όχι να κάνεις σαν να είσαι στο (ριάλιτι) Apprentice, εδώ δεν είναι Χόλιγουντ, είναι πραγματική ζωή, θέτουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο (…) Ζητώ από τον αμερικανικό λαό ας το αλλάξουμε αυτό εκεί που χρειάζεται, στην κάλπη, δίνοντας προσοχή στις καρδιές των ανθρώπων που εκλέγουμε, ο λόγος που αυτά τα πράγματα γίνονται είναι γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτή την ώρα σε αυτή τη χώρα πετάνε τσιμεντόλιθους και καταστρέφουν περιουσία δεν μπήκαν στον κόπο να ψηφίσουν. Έχεις επιλογή, ύψωσε τη φωνή σου να ακουστείς στην κάλπη και διαδήλωσε ειρηνικά».

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO