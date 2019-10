Αρνητικός εμφανίστηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ όσον αφορά την επιτευχθείσα συμφωνία ΕΕ - Βρετανίας. «Η νέα συμφωνία δεν είναι Brexit» δήλωσε ο αρχηγός του Kόμματος Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου σε μια πρώτη αντίδρασή του, αναφερόμενος σε συγκεκριμένο σημείο της.

Με όσα έχουν γίνει έως στιγμής γνωστά για την αναθεωρημένη συμφωνία για το Βrexit, η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει μεν τελωνειακό έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θα παραμείνει και πύλη εισόδου στην ενιαία αγορά. Θα παραμείνει ευθυγραμμισμένη σε ένα περιορισμένο σύνολο κανόνων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα εμπορεύματα. Για το ΦΠΑ, το σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση της ενιαίας αγοράς.

«Η δέσμευση για κανονιστική ευθυγράμμιση σε αυτή τη συμφωνία σημαίνει ότι η "νέα συμφωνία" δεν είναι η Brexit, παρά τις βελτιώσεις στην τελωνειακή ένωση» σχολίασε μέσω Twitter ο Νάιτζελ Φάρατζ.



The commitment to regulatory alignment in this agreement means that the “new deal” is not Brexit, despite improvements on the customs union.