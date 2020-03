Μια κάπως άβολη στιγμή μεταξύ της Άγκελα Μέρκελ και του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών, Χορστ Ζεεχόφερ κατέγραψαν οι κάμερες.

Το βίντεο δείχνει την Καγκελάριο να απλώνει το χέρι της για να τον χαιρετίσει αλλά εκείνος μένει ακίνητος και της δείχνει με την έκφραση του προσώπου του ότι δεν σκοπεύει να της σφίξει το χέρι. Όσοι βρίσκονται στην αίθουσα ξεσπούν σε γέλια, όπως και η ίδια η Μέρκελ που αργότερα σχολίασε ότι ο υπουργός της έκανε το σωστό.

No more #handshakes?



Angela Merkel was refused a #handshake by German Interior Minister Horst Seehofer on Monday, as German officials struggle with a rapidly growing outbreak of #coronavirus in the country.



"That was the right thing to do," said Merkel afterwards. pic.twitter.com/oYySpPU6GS