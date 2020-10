Βίντεο με χάρτη που, σύμφωνα με την αρμενική κυβέρνηση, δείχνει τις κινήσεις και τα πλήγματα τουρκικών μαχητικών F-16 έδωσε την Τετάρτη το Γερεβάν, εμμένοντας στις καταγγελίες του για τον ενεργό ρόλο των Τούρκων στη σύγκρουση.

«Από τις 10 π.μ. 2 τουρκικά αεροσκάφη F-16 πολλαπλών ρόλων, μαζί με μαχητικά SU-25 του Αζερμπαϊτζάν και τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης Bayraktar απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση του Κιουρνταμίρ στο Αζερμπαϊτζάν. Λειτουργώντας σε μεγάλο γεωγραφικό πλάτος, χτυπούν τους οικισμούς στις περιοχές Χαντρούτ και Μαρτούνι» τονίζει το κέντρο ενημέρωσης του αρμενικού στρατού που έκανε retweet η κυβέρνηση της Αρμενίας.

Since 10 AM 2 Turkish F-16 multirole jets, together with Azerbaijani SU-25 fighters and Turkish Bayraktar surveillance UAVs have been taking off from Kyurdamir Air Base in #Azerbaijan . Operating at a high latitude, they are striking the settlements in #Hadrut & #Martuni regions pic.twitter.com/l6Y1rBoAaR

Ανέφερε πάντως αργότερα «σχετικά σταθερή» ένταση στη ζώνη σύγκρουσης Artsakh- Αζερμπαιτζάν. «Για να βελτιώσει την τακτική του, ο αντίπαλος προσπάθησε να πραγματοποιήσει ορισμένη αναδιάταξη και μετεγκατάσταση του στρατού του, οι οποίες εντοπίστηκαν και παρεμποδίστηκαν εγκαίρως από τις μονάδες του Στρατού Άμυνας» πρόσθεσε.

Relatively stable tension remained in the #Artsakh-#Azerbaijan|i conflict zone overnight

To improve the tactics, the adversary tried to carry out certain regrouping and relocate its military, which were detected and prevented in time by the Defense Army units.#KarabakhNow