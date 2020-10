Στον αέρα και πάλι άλλη μια συμφωνία εκεχειρίας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ λίγες μόνο ώρες μετά τη σύναψή της.

Η Αρμενία κατηγόρησε τη Δευτέρα το Αζερμπαϊτζάν για «κατάφωρη παραβίαση» κατάπαυσης του πυρός, ενώ λίγο αργότερα το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Αρμενία.

Ερεβάν και Μπακού δεσμεύτηκαν εκ νέου να τηρήσουν από τη Δευτέρα μια «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη σύρραξη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, γνωστοποίησαν σε μια κοινή ανακοίνωση με τις ΗΠΑ, έπειτα από διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανέφερε την Κυριακή ότι ο Εμανουέλ Μακρόν του δήλωσε σαφώς ότι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ δραστηριοποιούνται Σύροι μισθοφόροι με την Τουρκία να κινεί τα νήματα.

«Σε μια συνάντηση με Γάλλους βουλευτές, εξέφρασα την πλήρη εκτίμησή μου για την επίσκεψή τους στη χώρα μας και για τη στάση δίπλα στον Αρμενικό λαό σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για ολόκληρη τη χώρα» τόνισε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας στο Twitter.

«Ευχαρίστησα επίσης τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επειδή ήταν ένας από τους ηγέτες που μίλησαν για την τρέχουσα κατάσταση με ειλικρίνεια-δηλώνοντας σαφώς ότι είναι παρόντες (στο Ναγκόρνο Καραμπάχ) μισθοφόροι από τη Συρία και ότι η Τουρκία έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ» πρόσθεσε.

