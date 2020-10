Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποχώρησε από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, αφού εντοπίστηκε ένα θετικό κρούσμα της Covid-19 στο περιβάλλον της, ανακοίνωσε μέσω του Twitter.

Όπως διευκρίνισε, η ίδια έχει βρεθεί αρνητική στον νέο κορονοϊό, ωστόσο θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι ένα μέλος του γραφείου μου βρέθηκε θετικό στην Covid-19 σήμερα το πρωί», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν, λιγότερο από μία ώρα αφότου ξεκίνησε η σύνοδος. «Εγώ η ίδια βρέθηκα αρνητική. Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, αποχωρώ αμέσως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μπαίνω σε καραντίνα», πρόσθεσε.

Η σύνοδος συνεχίζεται όπως ήταν προγραμματισμένο μετά την αποχώρηση της φον ντερ Λάιεν.

