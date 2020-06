Το ονόματα των Σουλτάνων αποκαθηλώνουν από λεωφόρους και πλατείες Αιγύπτιοι και Σαουδάραβες, καθώς η παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη ξυπνά μνήμες οθωμανικής εξουσίας, ενώ τα οθωμανικά μεγαλεία ανακαλούν, και αναπολούν, και οι ίδιοι οι Τούρκοι, όπως φάνηκε από δήλωση αξιωματούχου του Ερντογάν.



Όπως αναφέρει ο ανεπίσημος λογαριασμός του LNA (Libyan National Army – Λιβυκός Εθνικός Στρατός) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας απομάκρυναν την πινακίδα του Σουλεϊμάν Α’ του Μεγαλοπρεπούς, ενώ στην Αίγυπτο η οδός Σελίμ Α’ μετατράπηκε σε οδό Αχμέντ Μάνσι, δηλαδή του συνταγματάρχη που είχε σκοτωθεί μαχόμενος ισλαμιστές στο Σινά το 2017. Οι Λίβυοι παραθέτουν και σχετικές φωτογραφίες.



«Οι Τούρκοι κατέκτησαν την Αίγυπτο αφότου εξουσίασαν τη Μεσόγειο, πρόκειται για αποστολή ιστορικής / γεωπολιτικής σημασίας, η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα συμμετάσχει στην εκστρατεία της Λιβύης εάν χρειαστεί» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μεσούτ Χακκί Κοσάν, μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής της Τουρκίας.



In #Egypt Cairo The name of Selim the first Street has been changed To Ahmed Mansi Street. pic.twitter.com/XvhtwyhBzJ

The Riyadh Saudi Arabia removes the name of the butcher Suleiman the Magnificent from a street in Riyadh

Suleiman , was tenth of the Ottoman Sultans ..

Saudi Arabia in solidarity with the Libyan people. pic.twitter.com/XFsfPNntLl