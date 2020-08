O Donald Trump και η σύζυγός του Melania, μαζί με τον 14χρονο γιο τους Barron, επέστρεψαν στην Washington μετά από ταξίδι που έκαναν στο New Jersey για να "αποχαιρετήσουν" τον αδερφό του Donald, Robert Trump, που έφυγε από την ζωή το Σάββατο 15 Αυγούστου. Και ενώ οι περισσότεροι θα περιμέναμε τα media να ασχοληθούν με το δράμα του προέδρου των ΗΠΑ που έχασε τον αδερφό του, τα tabloids "πήραν φωτιά" με μια κίνηση της πρώτης κυρίας!

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w