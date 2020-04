Το Πεντάγωνο αποχαρακτήρισε και έδωσε στη δημοσιότητα, τρία βίντεο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που δείχνουν Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα, γνωστά και ως UFO. Στόχος της κίνησης αυτής είναι να μην υπάρχουν παρανοήσεις στο κοινό, καθώς το σχετικό υλικό είχε ήδη διαρρεύσει.

«Τα εναέρια φαινόμενα που φαίνονται στα βίντεο συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ‘’αγνώστου ταυτότητας’’», ανέφερε εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Το πρώτο βίντεο τραβήχτηκε τον Νοέμβριο του 2004 και τα άλλα δυο τον Ιανουάριο του 2015.

Δύο από αυτά, δημοσιεύθηκαν από τους New York Times τον Δεκέμβριο του 2017 και το τρίτο τον Μάρτιο του 2018 από την ιδιωτική ομάδα Stars Academy of Arts and Science.

Τελικά το Πεντάγωνο αποφάσισε να τα δημοσιεύσει επισήμως, καθώς κρίθηκε ότι δεν αποκαλύπτουν ευαίσθητες πληροφορίες. Από τον Απρίλιο του 2019, μετά την διαρροή των τριών βίντεο, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, παραδέχθηκε ότι έχει διαμορφώσει νέες οδηγίες προς τους πιλότους σχετικά με το πως να χειρίζονται αγνώστου ταυτότητας αεροσκάφη.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0q pic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

«Σας λέω, δεν ήταν από αυτό τον πλανήτη», είχε δηλώσει το 2017 ο απόστρατος David Fravor στο ABC News μιλώντας για τα όσα είδε με τα μάτια του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στις 14 Νοεμβρίου του 2004 ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια.

«Δεν είμαι τρελός, δεν πίνω τίποτα. Μετά από 18 χρόνια στον αέρα, έχω δει σχεδόν τα πάντα», «δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου και στην ιστορία μου στις πτήσεις που να έχει τέτοια απόδοση και επιτάχυνση, άσε που δεν είχε και φτερά αυτό το πράγμα», είπε ο Fravor.

Πηγή: skai.gr