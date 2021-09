Από το Σινικό… στο τουρκικό τείχος. Η τουρκική κυβέρνηση παρουσίασε την Παρασκευή το τείχος που κατασκευάστηκε κατά μήκος των συνόρων με το Ιράν στην επαρχία Βαν κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας των εκπροσώπων των μέσα ενημέρωσης. Το τείχος, το μήκος του οποίου φθάνει τα 295 χιλιόμετρα, αποσκοπεί στην αποτροπή μιας αναμενόμενης αύξησης του αριθμού των Αφγανών προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν από το Ιράν στην Τουρκία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν στη χώρα τους.



Τα πλάνα, πολλά εξ αυτών εναέρια με drone, που εξασφάλισε το πρακτορείου Ruptly από την Άγκυρα για το τείχος είναι θεαματικά, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν σκεπτικισμό για την αποτελεσματικότητά του… θεωρώντας θα αποτελέσει την τουρκική "γραμμή Μαζινό". Η γαλλική γραμμή Μαζινό έμεινε στη σύγχρονη ιστορία ως το μεγαλύτερο σε μήκος οχυρωματικό έργο που κατασκευάστηκε στην Ευρώπη, αλλά και το ατυχέστερο παγκοσμίως αφού ουδέποτε δικαίωσε την κατασκευή της, καθώς στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο οι δυνάμεις των Ναζί την παρέκαμψαν με συνέπεια την κατάρρευση της Γαλλίας.

