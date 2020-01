Επιμέλεια: Χαρά Σώτα

Την επιθυμία τους να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά από τη βασιλική οικογένεια εξέφρασαν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ με την επίσημη ανακοίνωσή τους ότι παραιτούνται από τα καθήκοντά τους ως Δούκας και Δούκισσα του Σάσεξ.

Οι ειδικοί έχουν σπεύσει να εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό για το ζευγάρι και ποιά προνόμια πιθανώς θα χάσουν με την απόφαση αυτή.

Αν και οι δύο έχουν περιουσίες που αρκούν για να ζήσουν άνετα, η οικονομική ενίσχυση που λάμβαναν από τη βασιλική οικογένεια ήταν σημαντική. Ο πρίγκιπας Κάρολος δίνει στους γιούς του περίπου 5 εκατ. λίρες ετησίως, από τα οποία ο Χάρι παίρνει περίπου τα 2,3 εκατ.

Λαμβάνουν, επίσης, 2 εκατ. λίρες ετησίως από τα 82 εκατ. της επιχορήγησης προς τη βασιλική οικογένεια, χρήματα που προέρχονται από τους φορολογούμενους. Συνολικά, η περιουσία του Χάρι ανέρχεται στις 30 εκατ. λίρες.

Η ίδια η Μέγκαν έχει περιουσία που ανέρχεται στις 4 εκατ. λίρες, η οποία προέρχεται από τη συμμετοχή της σε ταινίες, στη σειρά «Suits» και το μπλογκ μόδας που διαχειριζόταν.

Τι θα χάσουν;

Αυτά που πιθανόν θα χάσουν μετά την αποχώρησή τους είναι οι 130.000 λίρες που τους πληρώνει το παλάτι για να ταξιδεύουν, η ενίσχυση από τον πρίγκιπα Κάρολο και οι 2,4 εκατ. λίρες που ξόδεψαν για την ανακαίνιση του Frogmore Cottage, που προέρχονταν από τους φορολογούμενους, οι οποίοι και διαμαρτυρήθηκαν. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχουν δύο σενάρια, ή να κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα ή να αρχίσουν να πληρώνουν νοίκι για το σπίτι, εφόσον θέλουν να το κρατήσουν.

#Newsnight #Megxit

Harry & Meghan are to step back from 'senior' roles with The British Royal Family 🇬🇧👍🏽🥳So they can be more INDEPENDENT 🍻🚬👇🏽

Can they start by paying back the 2.4million we spent on Frogmore Cottage? 👇🏽 pic.twitter.com/Oz9gCEynPQ