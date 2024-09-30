Ξεκίνησε η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου, προκειμένου να καταστραφούν οι θέσεις της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα και να δημιουργηθεί μία ουδέτερη ζώνη ασφαλείας για τους κατοίκους του βορείου Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε εντολή για την κήρυξη τριών περιοχών σε στρατιωτική ζώνη - συγκεκριμένα τις Metula, Meshgav Am και Kfar Giladi.

Πρόκειται για την πρώτη εισβολή του Ισραήλ από το 2006.

