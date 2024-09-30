Λογαριασμός
Εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο - Live όλες οι τελευταίες εξελίξεις

Στρατιωτική ζώνη οι περιοχές Metula, Meshgav Am και Kfar Giladi στα σύνορα με τον Λίβανο - Αποσύρθηκε ο στρατός του Λιβάνου - Πρώτος στόχος οι θέσεις της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα

Ισραήλ

Ξεκίνησε η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου, προκειμένου να καταστραφούν οι θέσεις της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα και να δημιουργηθεί μία ουδέτερη ζώνη ασφαλείας για τους κατοίκους του βορείου Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε εντολή για την κήρυξη τριών περιοχών σε στρατιωτική ζώνη - συγκεκριμένα τις Metula, Meshgav Am και Kfar Giladi.

Πρόκειται για την πρώτη εισβολή του Ισραήλ από το 2006.

Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Λίβανος Χεζμπολάχ
