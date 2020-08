Εξήγηση για τις πυκνές κοινές επαφές υψηλόβαθμων Μαλτέζων αξιωματούχων με Τούρκους ομολόγους τους και τον Φαγέζ αλ Σάρατζ δίνει η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Al Marsad, αναφέροντας ότι η Βαλέτα εποφθαλμιά τη λιβυκή υφαλοκρηπίδα, ενώ η Άγκυρα επιδιώκει να αξιοποιεί τη Μάλτα ως το «μακρύ χέρι της» στους κόλπους της ΕΕ.



«Η Μάλτα ήταν περιέργως διπλωματικά ενεργή επί μήνες στην πολιτική σκηνή της Λιβύης μέσω αλλεπάλληλων επισκέψεων αξιωματούχων της Μάλτας στην Τρίπολη και αντίστροφα μέσω τουρκικής διαμεσολάβησης. Μέσω της διαμεσολάβησης της Άγκυρας, η Μάλτα σχεδιάζει να υφαρπάξει την υφαλοκρηπίδα της Λιβύης παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης του 1981» αναφέρει η αραβική ΜΚΟ.

İkili işbirliğimizi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere geldiğimiz #Malta’da ilk olarak mevkidaşım Evarist Bartolo’yla görüştük.



Met first w/my counterpart @EvaristBartolo, during our visit to Malta to discuss our bilateral cooperation®ional issues. pic.twitter.com/nfpUfL0A2l — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 5, 2020



«Την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, συνόδευσε τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας, Ευαρίστ Μπαρτόλο, σε μια επίσκεψη στην Τρίπολη όπου συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Τρίπολης (GNA) Φαγέζ αλ Σάρατζ, τον υπουργό Εξωτερικών του Μοχάμεντ Σιάλα, και αρκετούς άλλους αξιωματούχους της Λιβύης.



Δύο ενημερωμένες πηγές, μία από το Προεδρικό Δικαστήριο και η άλλη από την παράλληλη μη αναγνωρισμένη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Τρίπολη, ανέφεραν στην Al Marsad ότι η Βαλέτα επιδιώκει, μέσω τουρκικής διαμεσολάβησης, να υπογράψει ναυτική συμφωνία με τον Σάρατζ ανάλογη με αυτή που συνήψε η Τουρκία, ενώ η Άγκυρα υποστηρίζει σθεναρά αυτό το βήμα.



Στις 20 Ιουλίου, η Τουρκία, υπό την αιγίδα του υπουργού Άμυνας της, Χουλούσι Ακάρ, φιλοξένησε συνάντηση μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών της GNA Fathi Bashagha και του ομολόγου του από τη Μάλτα, Μπάιρον Καμιλέρι, στο πλαίσιο των ίδιων προσπαθειών. Έχουν υπάρξει ανάλογες διπλωματικές συναντήσεις.



Όσον αφορά την Τουρκία, επιδιώκει σθεναρά να στηρίξει τα συμφέροντα της Μάλτας για να κερδίσει ένα βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος των Λιβυκών συμφερόντων στην περιοχή. Η Μάλτα φαίνεται να βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με αυτό το σχεδιασμό. Στις 8 Μαΐου, καταψήφισε την επιχείρηση IRINI πριν ανακοινώσει την απόσυρσή της την επόμενη μέρα.

Together w/FM @EvaristBartolo of #Malta had a frank meeting w/FM Siyala of #Libya.

-Together w/Malta strengthening relations w/legitimate government.

-Will support Libya on fight against irregular migration.

-Other Mediterranean countries should also enhance cooperation w/Libya. pic.twitter.com/QXwDR2biWH — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 6, 2020



Η -ευρωπαϊκή- επιχείρηση IRINI υπονομεύει τη διάθεση τουρκικών όπλων δια θαλάσσης στη GNA στη Λιβύη, και η Μάλτα βρέθηκε σε δυσαρμονία σε σχέση με τη θέση της Ιταλίας και της Γαλλίας πριν καταστεί σαφές σήμερα ότι επιδιώκει να καταλάβει οικονομική περιοχή στη λιβυκή υφαλοκρηπίδα την οποία δεν δικαιούται με την υποστήριξη και τη διαμεσολάβηση των Τούρκων. Η Μάλτα προσέγγισε την Τουρκία επειδή είναι βέβαιο ότι είναι η μόνη πλευρά που μπορεί να ασκήσει πίεση και να ελέγξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αλ Σάρατζ και των συνεργατών του.



Στα μέσα της δεκαετίας του '80 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) επιδίκασε το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Μάλτας και της Λιβύης υπέρ της Τρίπολης. Όπως αναφέρει ο Νίκος Λυγερός, η Μάλτα συμφώνησε με τη Λιβύη για κοινή τους προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο για το θέμα της υφαλοκρηπίδας το 1982. Η δικαστική απόφαση βγήκε το 1985, με την οποία η Μάλτα έχασε 4100 km2 της θεωρητικής της υφαλοκρηπίδας. Η διαμάχη είχε προκαλέσει «θερμό επεισόδιο» μεταξύ της Μάλτας και της συμμάχου της Ιταλίας, αφενός, και της Λιβύης του Μοάμαρ Καντάφι αφετέρου.



«Σήμερα, μετά τη νομική και στρατιωτική αποτυχία της πριν από δεκαετίες, η Μάλτα επιστρέφει μέσα από την πύλη του χάους, της ταπείνωσης και της τουρκικής επιρροής στη Λιβύη, εποφθαλμιώντας μια συμφωνία με μια αδύναμη κυβέρνηση που στερείται νομιμότητας. Ο Σάρατζ φαίνεται έτοιμος για κάθε συμβιβασμό με αντάλλαγμα την αφοσίωση των Τούρκων διασωστών του, ακόμα κι αν αυτό κοστίσει στους Λιβύους τα γεωγραφικά κέρδη τους στη θαλάσσια επικράτειά τους - μια περιοχή που έχει πλούσιο πετρέλαιο και αλιεία την οποία η Βαλέτα θεωρεί θησαυρό και πηγή εισοδήματος» σχολιάζει η ΜΚΟ.

Conveyed best wishes of President @RTErdogan to President George Vella of #Malta. Agreements signed during his term as FM of Malta greatly contributed to the development of our relations. Will work together w/Malta on Libyan crisis and irregular migration. @presidentmt pic.twitter.com/qM8uBwpym4 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 6, 2020





Επιμέλεια: Στέλιος Κάνδιας