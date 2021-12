Ιορδανοί βουλευτές πιάστηκαν σήμερα στα χέρια, με αποτέλεσμα να διακοπεί μια συνεδρίαση του κοινοβουλίου, όπου συζητείτο το θέμα της ισότητας ανδρών-γυναικών στο πλαίσιο μιας συνταγματικής αναθεώρησης, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Η κυβέρνηση θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα και κυρίως να συμπεριλάβει την αναφορά «Ιορδανές» στο κεφάλαιο II, με τίτλο «δικαιώματα και καθήκοντα των Ιορδανών», που έχει να κάνει με την ισότητα των δικαιωμάτων των πολιτών.

Πολλοί βουλευτές αντιτίθενται σε αυτήν την αναθεώρηση, κρίνοντάς την «περιττή», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο al-Mamlaka, που αναμετέδωσε τη συνεδρίαση.

«Αποτελεί ντροπή (+eib+) για εμάς να προστεθεί η λέξη Ιορδανές», είπε ένας εκ των βουλευτών αυτών, ο Ράεντ Σμεϊράτ, χρησιμοποιώντας έναν πολύ αρνητικό αραβικό όρο.

Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την οργή του προέδρου του κοινοβουλίου Αμπντελκαρίμ αλ-Νταγμί, ο οποίος απαίτησε από τον Σμεϊράτ να ζητήσει συγγνώμη.

Ένας άλλος βουλευτής, ο Σουλεϊμάν Αμπού Γιαχιά, ζήτησε από τον Νταγμί να διακόψει τη συνεδρίαση, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα ο Γιαχιά να του απαντήσει «Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ!».

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του ζήτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα και την ώρα που εκείνος εγκατέλειπε την ολομέλεια, ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ βουλευτών, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν σε απευθείας σύνδεση.

Η συνεδρίαση διακόπηκε και αναβλήθηκε για αύριο.

Chaos and a beating in the Jordanian parliament and a session to discuss amending the constitution#BreakingNews #jordan #الأردن pic.twitter.com/iYQXIJws03