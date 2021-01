Ο πρώην προσωπικός γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος του είχε «υπαγορεύσει» μια γνωμάτευση που πιστοποιούσε την «εξαιρετική υγεία» του, πέθανε στις αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με ένα αγγελτήριο θανάτου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα New York Times. Ο Χάρολντ Μπορνστάιν πέθανε στις 8 Ιανουαρίου, σε ηλικία 73 ετών.



Το αγγελτήριο, που δεν διευκρινίζει τα αίτια του θανάτου, αναφέρεται στη μακρά καριέρα του Νεοϋορκέζου γιατρού, ο πατέρας του οποίου ήταν επίσης γιατρός, χωρίς να αναφέρει καθόλου τον πρόεδρο των ΗΠΑ.



Το όνομα του Δρ Μπορνστάιν συνδέθηκε με εκείνο του Τραμπ για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2015, όταν ο μεγιστάνας ήταν ακόμη υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο. Τότε, είχε δημοσιοποιήσει μια σύντομη γνωμάτευση, στην οποία ο γιατρός που τον παρακολουθούσε από το 1980 ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν «εξαιρετική».



«Αν εκλεγεί, μπορώ να δηλώσω ότι αναμφίβολα ο κ. Τραμπ θα είναι το πρόσωπο με την καλύτερη υγεία που έχει εκλεγεί ποτέ στην προεδρία», ανέφερε αυτή η γνωμάτευση, χωρίς να εξηγεί το γιατί.

Dr. Bornstein is dead. He was Trump’s personal physician who declared Donald to be “the healthiest individual ever elected” he was 73. pic.twitter.com/DtRzmoaQfq