Πυρά εναντίον των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά πως η Ουάσιγκτον πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει «τρομοκράτες», κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως στηρίζουν Κούρδους μαχητές που σκότωσαν άνδρες των τουρκικών δυνάμεων στο Ιράκ: «Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για το γεγονός είναι για πλάκα. Είστε ξεκάθαρα πίσω από το PKK και το YPG», ανέφερε.

Μάλιστα, κάλεσε τις ΗΠΑ είτε να σταθούν στο πλευρό της Τουρκίας, είτε εναντίον της: «Αν είστε μαζί μας στο ΝΑΤΟ, θα είστε ειλικρινείς μαζί μας. Θα είστε δίπλα μας. Όχι δίπλα στους τρομοκράτες», υποστήριξε.

