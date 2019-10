Απειλές προς την Eυρώπη εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

Απαντώντας στην κριτική για την επιχείρηση στη Συρία ο Ερντογάν είπε ότι εάν η ΕΕ χαρακτηρίσει την επιχείρηση ως κατοχική κίνηση τότε θα «ανοίξουμε τις πόρτες και θα στείλουμε 3,6 εκατ. πρόσφυγες σε εσάς».

Επίσης την κατηγόρησε για ανειλικρίνεια σημειώνοντας ότι δεν προχώρησε στην καταβολή της δεύτερης δόσης που δίνεται από τις Βρυξέλλες ως βοήθεια για το προσφυγικό

Τέλος όπως ανέφερε από την έναρξη της επιχείρησης πηγή της ειρήνης 109 τρομοκράτες έχουν εξουδετερωθεί ενώ επανέλαβε τη θέση ότι στόχος της εκστρατείας είναι να προστατέψει τα νότια σύνορα της Τουρκιάς από τους τρομοκράτες.

#BREAKING Erdogan says doors are open to anyone who leaves terrorist PYD/PKK, acts to protect their homes, honor, whether Arabs, Kurds or others