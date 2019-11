«Απασφάλισε» ο οσκαρικός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά του Τραμπ και του Ερντογάν ενόψει της επικείμενης επίσκεψη του τούρκου προέδρου στην Ουάσινγκτον.



Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ, γνωστός πολέμιος του αμερικανού προέδρου εξαγριώθηκε μετά την επιβεβαίωση από τον Τραμπ της επίσκεψης την Τετάρτη του τούρκου προέδρου στο Λευκό Οίκο, παρά το γεγονός ότι 11 σωματοφύλακες του Ερντογάν έδειραν διαδηλωτές χωρίς να τιμωρηθούν κατά την τελευταία του επίσκεψη στην αμερικανική πρωτεύουσα.



Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντε Νίρο, ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό των διαδηλωτών, το Μάιο του 2017, οι περισσότεροι εξ αυτών Κούρδοι ακτιβιστές.



«Με τον Τραμπ να επιβεβαιώνει ότι η επίσκεψη Ερντογάν θα γίνει κανονικά, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι την τελευταία φορά που βρέθηκε εδώ οι μπράβοι του έδειραν ατιμωρητί ειρηνικούς διαδηλωτές στους δρόμους της πρωτεύουσάς μας. Εννιά άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο Τραμπ δεν είπε τίποτε» σημείωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν βάλει στο αρχείο τη δίωξη σε βάρος των σωματοφυλάκων του τούρκου προέδρου.

With Trump confirming that Erdogan's visit is still on, I just want to remind folks that last time he was here, his goons beat peaceful protesters with impunity in the streets of our national capital.



Nine people were hospitalized. Trump said nothing; https://t.co/qiP6Jx1e97 pic.twitter.com/tBDvqxpOwO