Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου προέδρου εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικο πρακτορείο, ευχήθηκε η Γαλλία "να ξεφορτωθεί τον Μακρόν" το συντομότερο δυνατό.

"Ο Μακρόν είναι βάρος για την Γαλλία. Ο Μακρόν και η Γαλλία διανύουν μια πολύ επικίνδυνη περίοδο στην πραγματικότητα. Ελπίζω ότι η Γαλλία θα ξεφορτωθεί τον μπελά Μακρόν το συντομότερο”, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ερντογάν από την Κωνσταντινούπολη, μετά την προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά.

Σε διαφορετική περίπτωση τα Κίτρινα Γιλέκα θα μπορούσαν να γίνουν Κόκκινα, πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο Τούρκος πρόεδρος, δεν έκρυψε την οργή του για την γαλλική στήριξη στους Αρμένιους λέγοντας ειρωνικά “αν τους αγαπούν τόσο πολύ, ας τους δώσουν τη Μασσαλία”.

