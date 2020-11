Η καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, σε πολιτείες «κλειδιά», με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στις εκλογές, μέσω διαγγέλματος από τον Λευκό Οίκο σχετικά με την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων κόντρα στον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μπάιντεν διαβεβαίωνε ότι η καταμέτρηση είναι αξιόπιστη, προτρέποντας τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Η αντιπαράθεση των υποψηφίων έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα για την ακεραιότητα της διαδικασίας και η αγωνία βρίσκεται στο κατακόρυφο για το ποιος θα πάρει τις 270 εκλογικές ψήφους που απαιτούνται για να αναλάβει την προεδρία.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς για διαφθορά χωρίς να δώσει στοιχεία, στο διάγγελμά του. Ο Τζο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους δήλωσε ότι «κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί», ενώ με ανάρτηση του στο Twitter σημειώνει ότι «κανείς δεν θα μας στερήσει τη Δημοκρατία. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Η Αμερική έχει φτάσει τόσο μακριά, έχει δώσει πολλές μάχες και έχει υπομείνει πολλά για να το επιστρέψει». Σε άλλη ανάρτηση καλεί τον κόσμο να μην επιτρέψει τον Τραμπ να μπλοκάρει τη διαδικασία της καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων.

I ask people to stay calm.

The process is working.

The count is being completed. — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.



America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen. — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020