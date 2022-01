Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μάλιστα από τον πρώτο γύρο, κατακτώντας το 50%+1 του συνόλου των ψηφισάντων, όπως απαιτείται, εξελέγη η Εύα Καϊλή. Κατατάχθηκε με 454 ψήφους στην πρώτη πεντάδα



Στον πρώτο γύρο της διαδικασίας καλύφθηκαν οι εννέα από τις 14 θέσεις. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής είχε το χρίσμα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλδημοκρατών. Σημειώνεται ότι τέσσερις στους πέντε υποψηφίους των Σοσιαλδημοκρατών που εξελέγησαν είναι γυναίκες.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, υποψήφιος του Κόμματος της Αριστεράς, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος από το 2014 Δημήτρης Παπαδημούλης, δεν κατάφερε να περάσει το όριο για να επανεκλεγεί και η τύχη του θα εξαρτηθεί στον δεύτερο γύρο.

✅Congratulations to our newly elected S&D Vice-Presidents of the European Parliament! 👏👏👏



This strong team will fight for our progressive priorities within the EP Bureau. For a fair and social Europe. For women's rights, democracy and the rule of law. 🇪🇺🌹 pic.twitter.com/wFfg5WBhpd